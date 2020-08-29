ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وفاة مواطنين غرقا في بحر يافا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:19 - 29 اغسطس 2020
غرق غرق
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

لقي مواطنان، في الأربعينات من عمريهما، مصرعهما غرقًا في بحر مدينة يافا، في وقت متأخر من مساء الجمعة، فيما وُصِفت إصابة ثالث بالطفيفة.

وتعرّض الأشخاص الثلاثة للغرق، في يافا، ما تسبب بمصرع أحدهم على الفور، وأُعلن عن وفاة ثان بعد أن تمّ انتشاله جثّة هامدة، عقِب عمليات بحث استمرّت لأكثر من ساعة.

وجاء في التفاصيل أن أحد الرجلين اللذين لقيَا مصرعهما، يبلغ من العمر أربعين عاما، وأُعلن عن وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه، من قِبل طاقم طبي وصل إلى المكان.

وجاء في التفاصيل أن الأشخاص الثلاثة تعرّضوا للغرق أثناء سباحتهم.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات