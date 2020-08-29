طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تندفع اليوم السبت، موجة شديدة الحرارة نتيجة لوجود كتله هوائية شديدة الحرارة وجافة تؤثر على البلاد، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ليكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، تستمر الموجة شديدة الحرارة والجافة على البلاد، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ليستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد الاثنين، تستمر الموجة شديدة الحرارة والجافة على البلاد ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.