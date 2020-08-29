بالأسماء: "فلسطين اليوم" تكشف موعد وصول الوفد الحكومي إلى غزة

كشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر تعليمات بتوجه وفد حكومي إلى قطاع غزة للوقوف عن كثب على تطورات الأوضاع الصحية.

وأوضحت المصادر الخاصة أن الوفد سيصل قطاع غزة الأسبوع المقبل، ويضم الوفد كلاً من: روحي فتوح، وزياد أبو عمرو، وعاطف أبو سيف، وأمال حمد، ومحمد زيارة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن، الخميس الماضي، أن وفدا وزاريا سيتم إرساله إلى قطاع غزة، لتقييم الاحتياجات الطبية العاجلة لمكافحة فيروس كورونا.

وأفاد اشتية، قائلا: "سنرسل وفدا وزاريا لغزة لتقييم الوضع على الأرض، ومناقشة الاحتياجات والمعوقات الميدانية، ورفع التوصيات للحكومة"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأشار إلى تشكيل لجنة حكومية لمتابعة الوضع بالقطاع، تتكون من وزيري الصحة، والتنمية الاجتماعية، ومسؤولين آخرين، مهمتها الاهتمام بكل ما يتعلق بكورونا ورفع توصياتها لمجلس الوزراء.

وأردف: "نتابع الحالة الوبائية في غزة لحظة بلحظة كما نتابعها في القدس والخليل وجنين، وأوعزنا لوزارة الصحة بتوفير كل الاحتياجات المستعجلة لمستشفيات القطاع فورا".