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شرعنا في تقسيم المحافظات الى مربعات

الداخلية: نتجهز لمرحلة طويلة من إجراءات مواجهة كورونا ومن المبكر التعايش مع الفيروس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:48 - 28 اغسطس 2020
تقارير
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أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أنه من المبكر الحديث عن التعايش مع الفيروس حالياً، ونحن نعمل لمحاصرة الوباء وتجنيب أبناء شعبنا خطره.

وأضاف البزم خلال لقاء صحفي أن الوزارات والأجهزة الحكومية في حالة استنفار طوال اليوم لتقديم بالخدمات اللازمة، وتنفيذ متطلبات حظر التجوال.

وذكر أن "عدم الإعلان عن الخارطة الوبائية بعد هو بسبب أننا لم نتوصل حتى الآن لمصدر الوباء، والإجراءات التي يتم تطبيقها حالياً هي في إطار جهود محاصرة الوباء".

وقال: "لا نريد إشغال المواطنين في متابعة الخارطة الوبائية للجائحة، والأهم حالياً هو التزام الجميع بإجراءات الوقاية والسلامة".

وأضاف "نُجري عملية تقسيم لكافة المحافظات إلى مربعات وأحياء ونمنع التنقل بينها لنتمكن من الحد من الحركة، ونحصر الفيروس وأماكن تفشيه، مؤكدًا على أن الأولوية حالياً الحد من انتشار الفيروس".

وقال البزم "نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة من إجراءات مواجهة الجائحة، وخُططنا في هذا المجال طويلة، ونريد من المواطن أن يهيئ نفسه لهذه الإجراءات".

وأوضح "نريد أن نكون جميعاً متكاتفين في هذه المرحلة من أجل حماية مجتمعنا في غزة".

 

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