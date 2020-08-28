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رابطة أصحاب المولدات الكهربائية تعلن عن أمر مهم بشأن سعر الكيلو وات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:48 - 28 اغسطس 2020
مولد كهربائي مولد كهربائي
تقارير
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أعلنت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة، عن تخفيض سعر الكيلو وات الواحد من الكهرباء من أربعة شواكل إلى 3.5 شيكل.

وقال الناطق باسم الرابطة، حسام الموسة، في تصريح صحفي، إن الرابطة قررت تخفيض سعر الكيلو وات الواحد نظراً للظروف التي يعيشها قطاع غزة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون لشهر واحد.

وأضاف الموسة، أن القرار يسري اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، لا أن يجري تقييم الأوضاع واتخاذ القرار المناسب خلال الأشهر المقبلة.

وتابع الموسة: "على الحكومة تخفيض الضريبة المفروضة على السولار وبالتالي سيتم تخفيض سعر الكيلو وات الواحد من الكهرباء، ومقابل كل تخفيض سيكون تخفيض من طرفنا حسب النسبة والتناسب.

وأكمل: "نهيب بكل أصحاب المولدات أن لا يقل ساعات التشغيل عن 10 ساعات كحد أدنى".

 

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