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الأوقاف تستأنف عمل حلقات تحفيظ القرآن الكريم الإلكترونية في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:45 - 28 اغسطس 2020
تحفيظ القران بغزة تحفيظ القران بغزة
تقارير
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة الجمعة عن استئناف عمل حلقات تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد وفق النظام الالكتروني عبر وسائل التواصل الالكترونية المتاحة اعتبارًا من صباح السبت.

ودعا بيان الوزارة جميع المحفظين والمحفظات إلى القيام بواجبهم بمتابعة أعمالهم من خلال البدء بتحفيظ الطلبة المنتسبين لحلقاتهم عن بُعد، بوسائل التواصل الالكترونية المتاحة لديهم.

ووجهت الوزارة دعوة إلى كافة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال تحفيظ القرآن الكريم إلى الشروع باستئناف عمل حلقات التحفيظ عن بُعد، وذلك بهدف استثمار أوقات الفراغ لدى الطلبة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة.

 

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