التنمية في غزة تعلن تفعيل رابط تسجيل الأسر المتعففة والمحتاجة

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، عزيزة الكحلوت إن الوزارة أعلنت خلال الفترة الاولى من حالة الطوارئ تفعيل روابط لتسجيل الاسر الفقيرة والمحتاجة وسيتم الاعتماد على قواعد البيانات التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة للوصول لمستحقيها، لاسيما مع تدهور أوضاع الناس في قطاع غزة، نتيجة تفشي فيروس كورونا في داخل المحافظات الخمس، وفرض حظر التجوال الذي أدى لتعطل اصحاب الأعمال اليومية مثل السائقين والعمال والباعة.



وأكدت في تصريحات إذاعية أن هناك أسر عديدة تتلقى مساعدات يومية يصعب الوصول إليها في هذه الأيام.

وأضافت: "هناك خطة أعلن عنها وكيل الوزارة، غازي حمد للوصول إلي ما يقارب 50 ألف اسرة فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة".

وتابع: "يتم العمل حالياً على تسجيل كشوفات للوصول لنحو 15 ألف اسرة لتقديم المساعدات لهم خلال الأيام القادمة".

وأشارت الكحلوت إلى أن هناك تعاون كبير بين العدد من الجمعيات الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية في إغاثة المحجورين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

ويعيش قطاع غزة، أوضاعا صعبة في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي وتفشي فيروس كورونا داخل المجتمع، وتسجيل أعداد من الإصابات بشكل يومي.