الزراعة: المنتجات الزراعية متوفرة وتصل للمواطنين عبر نقاط التوزيع بسلاسة

طمأن مدير العلاقات العامة والإعلام فايز الشيخ أهالي قطاع غزة بأن كافة المنتجات الزراعية متوفرة، وأن القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته، مشيراً إلى ان نقاط البيع منتشرة في جميع المناطق داخل المحافظات الخمس، وأن وزارته تراقب على الجودة والأسعار.

وأوضح الشيخ في تصريحات صحفية أن الوزارة خصصت منذ اليوم الأول لجائحة كورونا مراكز تجميع وتوزيع بالجملة لمزارعين وتجار الخضروات والفواكه والدواجن والبيض، ليتسنى لهم تزويد نقاط البيع بالتجزئة بكل ما يحتاجه المواطنين من المنتجات الزراعية.



ولفت إلى أن نقاط البيع منتشرة في جميع المناطق داخل محافظات القطاع، للتسهيل على المواطنين التزود باحتياجاتهم الضرورية من الخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية.



وذكر أن وزارة الزراعة تنسق مع وزارة الداخلية، لتسهيل عملية تسويق المنتجات الزراعية بين المحافظات وداخلها، والسماح للمزارعين بالوصول لمزارعهم وللتجار للقيام بالنقل والتسويق، وفق ضوابط محددة تتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات الحكومية من أجل سلامة المواطنين.

وأشار إلى انَّ كافة التقارير الميدانية للطواقم الفنية والإدارية العاملة في الميدان، تفيد بأن مناطق القطاع كافة تصلها المنتجات الزراعية بسلاسة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عثرات وشكاوي، أو عمليات احتكار أو استغلال، حيث نقوم بدورنا بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتجاوزها وحلها بأسرع وقت.



ونبه المزارعين والتجار إلى ضرورة مواكبة تحديثات مراكز توزيع المنتجات الزراعية بالجملة، وكذلك المواطنين لمتابعة نقاط البيع بالتجزئة في كافة محافظات قطاع غزة.

