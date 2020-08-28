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الجهاد الإسلامي تساند الأسرى المضربين بوقفة صامتة في جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 20:07 - 28 اغسطس 2020
تقارير
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نظمت حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين مساء اليوم الجمعة، وقفة صامتة قرب دوار عجة في جنين، في إطار مساندتها للأسرى المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم الأسير ماهر الأخرس الذي دخل إضرابه المفتوح عن الطعام يومه ال32.

وتأتي الوقفة دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام، ماهر الأخرس، محمد وهدان، موسى زهران، عبد الرحمن شعيبات، عبد الله صبح، مصطفى الحسنات، رامي اللحام، معتصم سمارة، ويزن البلعاوي.

وشارك في الوقفة جمع من أهالي الأسرى، وأسرى محررون، وشخصيات وطنية واعتبارية، إلى جانب وزير الأسرى السابق وصفي قبها.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مساندة للأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام.

وفي اتصال خاص مع القيادي في الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، قال إن أعداد الأسرى الذين يضربون عن الطعام في سجون الاحتلال، ترتفع يوما بعد يوم، وتشمل جميع الانتماءات السياسية.

وأشار إلى أن الجهاد نظمت اليوم وقفة إسناد صامتة للمضربين عن الطعام، من باب تنويع الفعاليات، وتغيير نمطها، لإيصال رسالة لجميع الجهات المعنية بأن الأسرى ليسوا وحدهم.

جدير بالذكر أن وقفة الإسناد الصامتة اليوم، تزامنت مع دخول الأسير القائد رائد السعدي عامه ال32 في سجون الاحتلال، حيث رفع المشاركون يافطة للتذكير بالمجاهد السعدي.

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