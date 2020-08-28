بلدية المغازي تناشد المعنيين بتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للسكان

ناشدت بلدية المغازي، مساء اليوم الجمعة المعنيين بتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للسكان.

وأوضح حاتم الغمري رئيس بلدية المغازي في أحاديث إذاعية، أن البلدية تشرف على مرافق الحياة للمخيم وتقوم بتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين وهو ما شكل لها عبئاً كبيراً.

وأضاف الغمري "نواجه صعوبة كبيرة في مدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية من وباء كورونا "، لافتاً إلى أن البلدية تواجه أيضاً عقبة كبيرة في عمل المركبات.

وقال "صباح اليوم استجبنا لمناشدة عاجلة لأحد أفراد عائلة أبو نادي بالمخيم التي تعيش وضعاً مادياً واقتصادياً صعباً وقدمنا لها المساعدات اللازمة".

وأشار الغمري إلى أن طواقم البلدية قامت بتعقيم الحي الذي يسكن فيه الشخص المصاب بفيروس كورونا ونسقنا مع الأجهزة الأمنية لإغلاق المكان بالكامل.

ولفت إلى أن هناك إنجاز في توصيل المياه للمواطنين بنسبة 70 % داخل المخيم بعد زيادة عدد ساعات وصل الكهرباء لـ7 ساعات استثنائياً.