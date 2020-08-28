محاضرة في علوم الطب: 16 قاعدة للنجاة من فيروس كورونا

دَقَتْ المحاضرة في كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية الدكتورة بسمة الضميري ناقوس الخطر بشأن تفشي وانتشار فيروس كورونا (covid_19)، مشددةً على أنَّ "الأمر ليس مجرد مزحة".

ودعت الضميري في حديث سابق مع "فلسطين اليوم الإخبارية" المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، لاتباع سلسلة من الإجراءات الوقائية، وضرورة أن تنخرط جميع الفئات والأطياف في محاربة الفيروس، مشيرة إلى أنَّ مواجهة أزمة كورونا لا تنحصر في العمل الأمني والشرطي والصحي، بل بحاجة إلى ثقافة العمل الجمعي المجتمعي.

ووجهت الدكتورة بسمة الضميري سلسلة من القواعد والنصائح للوقاية من فيروس كورونا: