محاضرة في علوم الطب: 16 قاعدة للنجاة من فيروس كورونا

دَقَتْ المحاضرة في كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية الدكتورة بسمة الضميري ناقوس الخطر بشأن تفشي وانتشار فيروس كورونا (covid_19)، مشددةً على أنَّ "الأمر ليس مجرد مزحة".
ودعت الضميري في حديث سابق مع "فلسطين اليوم الإخبارية" المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، لاتباع سلسلة من الإجراءات الوقائية، وضرورة أن تنخرط جميع الفئات والأطياف في محاربة الفيروس، مشيرة إلى أنَّ مواجهة أزمة كورونا لا تنحصر في العمل الأمني والشرطي والصحي، بل بحاجة إلى ثقافة العمل الجمعي المجتمعي.
ووجهت الدكتورة بسمة الضميري سلسلة من القواعد والنصائح للوقاية من فيروس كورونا:
- قاعدة الانتصار على فيروس كورونا: أن تتعامل مع أي شخص على أنه مصاب وتتصرف أنت مع كل الأشخاص على أنك مصاب، وهي كافية للتخلص من الفيروس.
- لا تأخذ الأمر على أنه مجرد مزحة، الأمر ليس كذلك على الإطلاق.
- تعامل السلطات في أي منطقة يجب أن يكون بالحديد والنار، من خلال فرض إجراءات وقائية صارمة، فلا وقت للعواطف.
- العقلية العربية لا تستجيب للأزمات والكوارث إلا عند الوصول لمرحلة الكارثة، فلا بد من إشعار الناس من خلال التوعية والتثقيف عن خطورة الفيروس الذي يهدد البشرية.
- ضرورة غسل الفواكه والخضار التي يتم جلبها من السوق جيداً بالماء والملح، أو الماء والخل.
- خلع الأحذية خارج المنزل، كون تلك الأحذية قد تحمل جراثيم من خارج المنزل.
- ملابس العمل أو الخروج يجب غسلها فوراً عند العودة للبيت.
- وضع 10 سم كلور مخفف على لتر من الماء ومسح البيت والأسطح المعدنية والبلاستيكية.
- تهوية المنزل جيداً، والملابس مع ضرورة تعريضها للشمس.
- طهو الأكل لمدة تزيد عن عشر دقائق، إذ أنَّ الحرارة المرتفعة تقتل الفيروسات والجراثيم.
- غسل اليدين بالماء والصابون بطريقة معينة بحيث يتم تعميم وفرك الصابون على جميع نواحي اليدين.
- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة تزيد عن عشرين ثانية في أقل تقدير.
- تطهير المناطق الحساسة في المنزل مثل المطابخ والحمامات بالكلور المركز.
- تنظيف السجاد أولاً بأولٍ، نظراً لالتصاق الفيروسات فيه، ولا يتم إزالتها بسرعة، ويمكن ذلك عن طريق استخدام المكانس الكهربائية التي تخرج الهواء الساخن.
- أماكن خطيرة: ضرورة مسح أزرار/مفاتيح الكهرباء، ومقابض الأبواب والسيارات، المفاتيح، أزرار الاسانسير.
- عدم الاقتراب من أي شخصٍ يعطس أو يسعل أو مصاب بأي عرض من أعراض الإنفلونزا.