مركز حقوقي يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي في غزة

طالب مركز "حماية لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتحمل مسئولياتها تجاه سكان الأراضي المحتلة.

ودعا المركز في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه السلطة الفلسطينية لزيادة دعمها للجهات الحكومية في قطاع غزة لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المترتبة على تفشي الوباء ولمنع حدوث كارثة إنسانية تتهدد حياة اكثر من 2 مليون مواطن.

وأشار المركز إلى أنه يتابع المجريات المتعلقة بتسجيل إصابات كورونا المستجد خارج مناطق الحجر الصحي وسط التجمعات السكانية داخل القطاع في ظل واقع انساني غير مسبوق، حيث استمرار الحصار "الإسرائيلي" المشدد ينذر بكارثة إنسانية مؤكدة.

ولفت إلى أنه لازالت فرص ومخاطر تفشي الفايروس داخل مدن قطاع غزة حاضرة بقوة في ظل شح إمكانيات وزارة الصحة في غزة، والعجز في المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الوباء. ‎