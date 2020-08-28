الشؤون الاجتماعية: سيتم تفعيل روابط لتسجيل العمال و الأسر المتضررة من كورونا

اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة اليوم الجمعة أنها ستقوم بتفعيل روابط لتسجيل الاسر المتضررة من كورونا والعمال العاطلين عن العمل عند الانتهاء من فترة الطوارئ والعودة لعمل المؤسسات الحكومية.

و أكدت الوزارة بأن هناك اسر عديدة تتلقى مساعدات يومية يصعب الوصول اليها في هذه الأيام.



و أشارت الى أن هناك خطة أعلن عنها وكيل الوزارة د. غازي حمد للوصول الي ما يقارب 50 ألف اسرة فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة، لافتة الى أنه يتم العمل حالياً على تسجيل كشوفات للوصول لنحو 15 ألف اسرة لتقديم المساعدات لهم خلال الأيام القادمة.



و لفتت الوزارة الى أن هناك تعاون كبير بين العدد من الجمعيات الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية في إغاثة المحجورين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.