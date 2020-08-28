الاقتصاد: كميات من الوقود تدخل من مصر تغطي احتياجات قطاع غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، عبد الفتاح أبو موسى، مساء اليوم الجمعة، أن الوقود متوفر في القطاع ويكفي حاجة المواطنين في ظل منع إدخاله من الجانب "الإسرائيلي"، موضحاً أن كميات من الوقود تدخل من الجانب المصري وتغطي احتياجات القطاع.

وأكد أبو موسى، في تصريحات صحفية له، أن وزارة الاقتصاد لديها خطة للتعامل مع حالات الطوارئ وهي تسير عليها، والطواقم التفتيشية لم تغادر الميدان، مشيراً إلى تحرير 186 محضر ضبط للتجار المخالفين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح، أن وزارته استقبلت 1648 بلاغاً من المواطنين منذ إعلان فرض حظر التجوال وحتى الآن، متابعاً: في بعض الحالات تم توقف بعض التجار لمخالفتهم الأسعار واحتكارهم للبضائع، وسيتم ايقاع اشد العقوبة بحقهم.

وأضاف "هناك وفرة في جميع المواد الغذائية بمخازن التجار، وكافة المحافظات تكفي غزة لعدة أشهر قادمة، ولا داعي للهلع والتخزين".