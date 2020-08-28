موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى نهاية الاسبوع

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن تضرب البلاد موجة شديدة الحرارة بداية الاسبوع المقبل، نتيجة لوجود كتله هوائية شديدة الحرارة وجافة تؤثر على البلاد، حيث يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ليكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق.

و بحسب الأرصاد الجوية، فتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و وفقاً للتوقعات، فإن الموجة شديدة الحرارة والجافة ستستمر باقي ايام الاسبوع المقبل، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ليستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، و درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و حذرت الارصاد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، كما حذرت من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.