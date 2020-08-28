ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى نهاية الاسبوع

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:20 - 28 اغسطس 2020
حرارة وطقس حرارة وطقس
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن تضرب البلاد موجة شديدة الحرارة بداية الاسبوع المقبل، نتيجة لوجود كتله هوائية شديدة الحرارة وجافة تؤثر على البلاد، حيث يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ليكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق.

و بحسب الأرصاد الجوية، فتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و وفقاً للتوقعات، فإن الموجة شديدة الحرارة والجافة ستستمر باقي ايام الاسبوع المقبل، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ليستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، و درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج  .

و حذرت الارصاد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، كما حذرت من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات