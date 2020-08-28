"إسرائيل" تُسير أول رحلة طيران تجارية مباشرة من مطار "بن غوريون" إلى “أبو ظبي”

أعلنت مصادر صحفية أن شركة "العال الإسرائيلية" ستقوم بتسيير أول رحلة طيران تجاري مباشرة إلى دولة الأمارات، حسبما كشف جدول مواعيد الرحلات الجوية من مطار بن غوريون بتل أبيب اليوم الجمعة.

ومن المتوقع ان تنقل الرحلة (LY 971) المبرمجة على جدول رحلات “العال”، وهي الأولى المباشرة من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى مطار العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفدا رسميا اسرائيليا وشخصيات أميركية بينهم جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن في 13 أغسطس/آب الجاري، التوصل إلى اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وتركز محادثات الوفد الإسرائيلي في أبو ظبي، الإثنين، على “سبل دفع التعاون في عدة مجالات”، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة "الإسرائيلية" ستحلق في الأجواء السعودية في طريقها إلى العاصمة الإماراتية.

و كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كشف بعيد الإعلان عن اتفاق التطبيع مع الامارات ان الاتفاق يشمل تسير رحلات طيران مباشرة بين تل أبيب والمطارات الإماراتية، مرورا بالأجواء السعودية.

ومنذ ذلك الحين، لم يصدر عن السلطات السعودية اي تأكيد أو نفي بشأن سماحها لعبور طائرات "إسرائيلية" في أجوائها، كما لم يصدر عن الرياض أي انتقاد علني لاتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات و"إسرائيل".