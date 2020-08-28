صحة الاحتلال تعلن وفاة 3 مرضى بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال، اليوم الجمعة، وفاة ثلاثة مرضى بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 891 منذ بداية الجائحة، فيما سجلت الإصابات بالفيروس، أمس، 2,068 إصابة جديدة، إثر إجراء 36,372 فحص لكورونا.

وأظهر بيانات وزارة الصحة وجود 426 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 118 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

وأضافت الوزارة أن عدد المصابين النشطين بكورونا 20,444، اليوم، وأن عدد الذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 111,493، وتماثل إلى الشفاء 90,158.

إلا أن بيانات الوزارة تشير إلى أن عدد المصابين النشطين اليوم أقل من عددهم في بيانات نُشرت قبل ظهر أمس وأشارت إلى وجود 21,145 حالة إصابة نشطة، كما أن عدد المتعافين ارتفع وبلغ أمس 87,017.

ومساء أمس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيّات و1942 إصابة، بفيروس كورونا المستجد، وكان عدد الحالات الخطيرة 410، بينها 115 حالة تنفس اصطناعي، وأن 87714 شخصا تماثلوا للشفاء، مُشيرة إلى أن عدد المرضى النشطين وصل إلى 21589 شخصا.