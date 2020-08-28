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لقاح روسي ثانٍ ضد فيروس كورونا سيطرح الشهر المقبل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:27 - 28 اغسطس 2020
لقاح فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا
تقارير
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قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا إن روسيا تستعد للموافقة على لقاح ثان ضد فيروس "كوورنا" في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر.

وخلال حديثها في اجتماع حكومي عبر الفيديو، أبلغت غوليكوفا الرئيس فلاديمير بوتين أن التجارب السريرية المبكرة على اللقاح، الذي طوره معهد "فيكتور فيرولوجي" في سيبيريا، ستكتمل بحلول نهاية سبتمبر.

وقالت "حتى اليوم لم تحدث أي مضاعفات بين الذين تم تطعيمهم في المرحلتين الأولى والثانية من الاختبار".

ويأتي الحديث عن اللقاح الجديد بعد حوالى أسبوعين من إعلان بوتين عن إقرار روسيا لـ"أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم" حمل اسم "سبوتنيك-5".

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن روسيا بدأت مرحلة جديدة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-5" المضاد لفيروس كورونا المستجد ستشمل أكثر من 40 ألف شخص في موسكو.

وأضاف الصندوق، الذي يدعم اللقاح، أن تجارب مماثلة ستجرى في خمس دول أخرى.

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