اندلاع حرائق في "غلاف غزة" والشباب الثائر يكثف اطلاق البالونات

اندلعت حرائق عدة في مستوطنات "غلاف غزة" اليوم الجمعة نتيجة اطلاق البالونات الحارقة من قبل الشباب الثائر تجاه المستوطنات.

وذكرت وسائل اعلام الاحتلال أن اطلاق البالونات تسبب باندلاع حرائق عدة في المستوطنات مما خلف أضرارًا اقتصادية كبيرة للمزارعين الإسرائيليين.

وأشارت إلى أن أحد البالونات الحارقة انفجر فوق دفيئة زراعية تسببت بأضرار جسيمة.

يُشار إلى أن الشباب الثائر اليوم الجمعة 28 – 8 – 2020 يواصل اطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات "غلاف غزة" بسبب تهرب حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ تفاهمات التهدئة التي تم الاعلان عنها عقب انتهاء حرب 2014.

وأفاد مراسلنا أن وحدة برق الجهادية وجميع الوحدات المتخصصة بإطلاق البالونات كثفت من اطلاقها للبالونات الحارقة تجاه مستوطنات "غلاف غزة".