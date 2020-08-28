ميلادينوف: التصعيد في غزة وشيك وعوامل التهدئة لم تتوفر

أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، عن قلقه الشديد لعدم التوصل لاتفاق تهدئة بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن التصعيد بينهما وشيك.

وقال ميلادينوف في تصريحات اعلامية اليوم الجمعة: "يجب على المقاتلين الفلسطينيين أن يوقفوا فوراً إطلاق القذائف والأجهزة الحارقة، وفي ذات الوقت يجب على "إسرائيل" إعادة شحنات الوقود التابعة للأمم المتحدة من أجل الكهرباء".

وأوضح ميلادينوف أنه في ظل عدم توفير تلك الشروط فإنه لا يمكن لأي جهود أو وساطة أن تنجح في منع التصعيد وتحسين الوضع.

وأشار إلى أن الأوضاع في قطاع غزة تتدهور لا سيما مع زيادة تسجيل الحالات المصابة بفيروس كورونا بين السكان، لافتًا إلى أن النظام في القطاع متهالك والكهرباء معدومة والبطالة تزداد بشكل كبير.

وأكد ميلادينوف أن تشديد الاحتلال الإسرائيلي الإغلاق على سكان قطاع غزة يجعل الحياة داخل القطاع لا تطاق فهناك انخفضت وصل التيار الكهربائي حيث وصل إلى 3 ساعات فقط بينما المستشفيات بالكاد تعمل نتيجة الازمات المتراكمة عليها.

ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهرب من تنفيذ تفاهمات التهدئة التي تم الاعلان عنها منذ عام 2014 فلم ينفذ بنود التفاهمات على الاطلاق مما دفع الشباب الغاضب لإطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات "الغلاف" أملًا في أن يوفر الاحتلال الحد الأدنى من المتطلبات الانسانية والاقتصادية العاجلة لسكان القطاع.