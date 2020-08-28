اليونيسيف: 463 مليون طفل أغلقت مدارسهم بسبب فيروس كورونا

علقت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" هنرييتا فور، على تعطل المسيرة التعليمية لعدة شهور بسبب جائحة كورونا (كوفيد19) التي تجتاح العالم.

وقالت هنرييتا فور: "هناك ما لا يقل عن 463 مليون طفل أغلقت مدارسهم بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك في تعليق من هنرييتا فور، الخميس، على تقرير أطلقته "يونيسف" يحدد قيود التعلم عن بعد ويكشف عن التفاوتات العميقة في الحصول عليه.

وأضافت: "إن العدد الهائل من الأطفال الذين تعطل تعليمهم تماما لشهور متتالية يمثل حالة طوارئ تعليمية عالمية، مشيرة إلى أنه يمكن الشعور بالتداعيات الاقتصادية في دول العالم أجمع لعقود قادمة.

وحول التعليم عن بعد قالت هنرييتا فور: "قد لا يتمكن الأطفال من التعلم عن بُعد بالطريقة السليمة لأسباب وعوامل كثيرة منها: