الاتحاد الاسلامي يدعو لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من كورونا داخل المجتمع

دعا الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية التابع لحركة الجهاد الاسلامي لاتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا داخل المجتمع.

ووجه الاتحاد الإسلامي في تصريح صحفي اليوم الجمعة تمنياته بالسلامة والعافية لأبناء شعبنا، مؤكد علي ضرورة "اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والعمل بتوصيات وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا".

وأكد الاتحاد خلال تصريحه، إن "الالتزام بالاجراءات الوقائية كالتباعد وعدم الاختلاط وغسيل الايدي وعدم المصافحة واستخدام مادة الكلور لتطهير الاشياء هي اجراءات أثبتت فعاليتها وهي تحد من انتشار فايروس كورونا وتصل بالمجتمع الى بر الأمان".

وشدد علي أن "الالتزام يأتي من باب المسؤولية المجتمعية الواجبة على الجميع للخروج بوطنا الحبيب الى بر الأمان".