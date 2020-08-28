حاخام إسرائيلي يشكر الإمارات على إنقاذها 11 يهودياً من اليمن

كشف كبير الحاخامات الروس بريل لازار في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد استجاب لدعوته بالطلب من القوات العسكرية الإمارتية في اليمن لإنقاذ عائلات يهودية من هناك بحجة أنها محاصرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" قال الحاخام لازار: "إن العمل "النبيل" لإنقاذ الأرواح سيزيد من ثروات الإمارات، داعيًا لهم بالبركة في أعمالهم.

وأوضحت الصحيفة أن وكالة الأنباء الإمارتية تحدثت قبل أسبوعين عن إنقاذ إحدى العائلات اليهودية، التي تم إحضارها إلى أبو ظبي ولم شملهم مع أقارب تمكنوا من الفرار من اليمن قبل سنوات عديدة.

وأضاف الحاخام أن هؤلاء لم يروا بعضهم البعض منذ 15 عاماً قبل أن يلتئم شملهم من قبل "الاصدقاء العرب الجدد".

وجاء هذا التقرير في الوقت الذي قامت به الإمارات بتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وتعرض الشعب اليمني لحرب ضروس من قبل ما يُسمى التحالف العربي الذي تقوده "الامارات والسعودية" مخلفة آلاف الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى خلال سنوات عدة.