مسؤول اسرائيلي سابق يكشف عن بداية التطبيع الخفي بين الامارات و"اسرائيل"

كشف الرئيس السابق للاتصال مع أجهزة الاستخبارات الخارجية في الموساد الإسرائيلي ديفيد ميدان عن تاريخ بداية العلاقات التطبيعية بين "إسرائيل" والامارات والذي توج بإعلان رسمي عن اتفاق السلام "العار" بتاريخ (13-8-2020).

وأوضح ميدان وفقًا لوسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي بأن العلاقات بين "تل أبيب" وأبوظبي بدأت في الخفاء قبل 15 عاماً.

وقال ميدان: "إن وفوداً إسرائيلية التقت خلال تلك الفترة بممثلي الإمارات في قمم سياسية مختلفة، وذلك بعدما طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون من رئيس الموساد "التصدي لإيران، وإقامة روابط مع الدول السنية في المنطقة"، على حدّ تعبير ميدان.

وكشف ميدان أن مملكة البحرين جاهزة للسير على خطى الإمارات في التطبيع مع "إسرائيل".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 13 آب/أغسطس الجاري عن عقد اتفاق "تاريخيّ" بين الإمارات و"إسرائيل"، وافق بموجبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "تأجيل مسألة ضمّ الضفة الغربيّة"، مقابل فتح الإمارات ممثليّة لها في "إسرائيل".

وعقب توقيع الاتفاق، زار رئيس الموساد يوسي كوهين أبو ظبي عاصمة الإمارات وفقاً للإعلام الإسرائيلي، لمتابعة ملف تطبيع العلاقات بين الطرفين.

وأجرى كوهين مفاوضات مع كبار مسؤولي الإمارات من أجل التوصل إلى اتفاق مبادئ في الأشهر المقبلة، إضافة إلى إعطاء دفعة للاتصالات الثنائية تمهيداً لتوقيع الاتفاق الشهر المقبل.