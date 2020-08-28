ادخال عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية إلى قطاع غزة

أعلن مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن اليوم الجمعة عن دخول عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية الأساسية للقطاع عبر المعبر التجاري الوحيد بين قطاع غزة والعالم الخارجي..

وأوضح غبن أن ادخال الشاحنات استمر منذ أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن الكميات التي تم ادخالها تسد احتياجات المواطنين لفترة طويلة.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية في قطاع غزة فرضت حظر التجوال لمدة 24 ساعة تم تمديدها إلى 72 ساعة اضافية بعدما أعلن عن تسجيل وزارة الصحة لعشرات الاصابات بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19)، مؤكدة أنها ستعمل على توفير كافة المستلزمات والبضائع للسكان المحجورين.









