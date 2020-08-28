مصر تعلن اعتقل القائم باعمال المرشد العام للاخوان المسلمين في احدى الشقق السكنية

أعلنت وسائل اعلام مصرية اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية المصرية في وزارة الداخلية اعتقل القائم بأعمال المرشد العام ومسئول جماعة الاخوان المسلمين محمود عزت.

وأوضحت وسائل الاعلام المصرية أن محمود عزت كان يختبئ في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من اعتقاله.

واشارت وزارة الداخلية في بيان نشرته اليوم الجمعة إلى أن عملية اقتحام الشقة أسفرت عن اعتقال عزت والعثور على العديد من أجهزة الحاسب الألي والهواتف المحمولة التي تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم".

واتهم بيان الداخلية المصرية، محمود عزت بالمسؤولية عن عدد من العمليات التي استهدفت الجيش المصري منذ 30 يونيو 2013.

التهم الموجهة لمحمود عزت وفقًا لبيان وزارة الداخلية المصرية وهي ما يلي:

- حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015.

- حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.

- حادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016 .

- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016.

- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.