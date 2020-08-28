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الأوقاف تصدر بيانا بشأن الصلاة في مساجد قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:19 - 28 اغسطس 2020
مسجد مسجد
تقارير
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أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، استمرار إغلاق المساجد في قطاع غزة، وإيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعات، وكذلك صلوت الجنائز فيها.

 وقالت الأوقاف، في بيان لها الجمعة: "لكي يبقى المواطنون على اتصال دائم بالمساجد التي تتعلق قلوبهم بها، تم تكليف مجموعة من الخطباء والوعاظ بإلقاء مواعظ قصيرة اليوم الجمعة عبر مكبرات الصوت في مجموعة من مساجد القطاع بعد أذان الظهر مباشرة أثناء وقت خطبة الجمعة.

وأضافت: "ستُبث أيضًا موعظة مسجلة -مرئية وإذاعية- موحدة في وقت خطبة الجمعة بعنوان "الثبات في ظل المحن والابتلاءات" وذلك عبر الفضائيات والإذاعات المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأوقاف ووسائل التواصل المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى توجيه جملة من الرسائل الإيمانية للمواطنين في ظل إغلاق المساجد وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة، ضمن إجراءات مواجهة فايروس كورونا.

 ودعت المواطنين إلى الاستماع للموعظة عبر مكبرات الصوت في المساجد والفضائيات والإذاعات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم أداء صلاة الظهر جماعةً مع الأهل في البيوت.

 

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