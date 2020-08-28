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الساعة الثامنة على "دوار عجة"

جنين: "الجهاد" تنظم وقفة صامتة دعما للأسرى المضربين عن الطعام

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 09:53 - 28 اغسطس 2020
فة إسناد ودعم للأسير المضرب عن الطعام ماهر الاخرس فة إسناد ودعم للأسير المضرب عن الطعام ماهر الاخرس
تقارير
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دعت حركة الجهاد الاسلامي بمحافظة جنين للمشاركة في الوقفة الإسنادية "الصامتة" التي ستنظمها الحركة في إطار مساندتها للأسرى المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم الأسير ماهر الأخرس الذي يدخل يومه الـ ( 32) في الإضراب المفتوح عن الطعام، وزملائه المضربين محمد وهدان وموسى زهران وَعبد الرحمن شعيبات وعبد الله صبح ومعتصم سمارة.

وقالت "الجهاد" في دعوة بثها المكتب الإعلامي للحركة إن الوقفة الصامتة ستبدأ في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة (28 أغسطس) على دوار عجة في بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين.

وكانت مؤسسة مهجة القدس قد أعلنت مساء أمس عن نقل المعتقل الإداري ماهر الأخرس إلى عيادة سجن الرملة بسبب تدهور حالته الصحية.

وحملت مهجة القدس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

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