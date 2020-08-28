مصادر خاصة تكشف لـ "فلسطين اليوم" موعد انعقاد اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية

كشفت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع أن اجتماع الأمناء العامين لفصائل المقاومة سيكون الخميس القادم بمشاركة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي "زياد النخالة"، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وبينت المصادر لـ "وكالة فلسطين اليوم" أن اللقاء الوطني سيكون بالتوازي بين رام الله وبيروت عبر الفيديو كونفرس وبمشاركة الأمناء العامين للفصائل.

وعلم مراسلنا أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية سيشارك في اللقاء حيث مقرر أن يغادر تركيا متوجها إلى بيروت على رأس وفد من الحركة.

كما سيشارك أيضا نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "أبو أحمد فؤاد"، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "فهد سليمان"، والأمين العام المساعد للجبهة الشعبية_القيادة العامة "طلال ناجي" ، والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية "أبو نضال الأشقر".

وكان الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي أكد مشاركة الحركة في اللقاء مؤكدا على أهمية أن يكون هذا اللقاء بداية لمسار جديد لمواجهة تحديات تصفية ما تبقى من قضية فلسطين، وبناء استراتيجية وطنية تقطع مسار وأوهام التسوية والمراهنة على الموقف العربي أو الموقف الدولي المزعوم أو على الإنتخابات الأمريكية.

وأكد الهندي في تغريدة له على الفيسبوك أن إنهاء الإنقسام، وإنشاء مجلس وطني توحيدي حسب اتفاق بيروت ٢٠١٧ كمدخل لاستعادة دور وفعالية م. ت. ف. في مواجهة خطط التصفية والضم والتطبيع يعتبر خطوة مهمة في بناء رؤية وطنية بعيدا عن التكتيكات الصغيرة وردات الفعل المؤقتة حتى لا يكون هذا لقاءً عابرا دون جدوى مثل لقاءات واتفاقات كثيرة سابقة.

في حين أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في لقاء صحفي مع وسائل إعلام تركية في مدينة اسطنبول ان وفد من قادة حركة حماس، سيشاركون في الاجتماع المقبل للأمناء العامين للفصائل في رام الله، مشيراً إلى أن الاجتماع، سيشمل بحث إعادة وترتيب منظمة التحرير الفلسطينية.