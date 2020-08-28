لأول مرة منذ سنوات.. "اسرائيل" توقف عمل جميع عمال شركات الوقود في معبر غزة

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، وقف جميع عمال شركات أو خدمات الوقود في معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وقال المحلل العسكري لموقع واللا الإسرائيلي أمير بوخبوط: "إن قرار توقيف عمال شركات وخدمات الوقود في المعبر يُتخذ لأول مرة منذ سنوات عدة، واصفًا القرار بالخطوة الحادة ضد سكان قطاع غزة".

وأضاف بوخبوط: "إن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أفادوه بتوقيف عمال شركات الوقد على خلفية التصعيد مع المقاومة في غزة والعقوبات التي تفرضها "إسرائيل" على القطاع مثل منع نقل السولار والبنزين".

وتشهد الأوضاع بين قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي توترًا كبيرًا لعدم تنفيذ "إسرائيل" للتفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع المقاومة بعد حرب 2014 برعاية مصرية

واشتد التوتر بين سكان القطاع والاحتلال بعدما أطلق الشباب الغاضب البالونات الحارقة لتعنت "اسرائيل" في تنفيذ تفاهمات التهدئة، وتطور الأمر لشن جيش الاحتلال غارات على مواقع عدة في القطاع تطلب الأمر ردًا من المقاومة بقصف مستوطنات "الغلاف".