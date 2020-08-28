ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. صحة وطب
  3. عرض الخبر

علماء كنديون: عقار للقطط يساعد في محاربة فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:03 - 28 اغسطس 2020
عقار فيروس كورونا عقار فيروس كورونا
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

اكتشف علماء كنديون تأثيرًا عجيبا لعقار يستخدم لعلاج التهاب الصفاق الفيروسي لدى القطط.

ويمكن للدواء أن يثبط عمل إنزيم رئيسي لدى فيروس كورونا المستجد، بحسب مجلة "نيتشر كاميونيكيشنس".

أظهرت الأبحاث التي أجراها العلماء، أن الأدوية التجريبية "GC376" و"GC373"، المطورة لمكافحة التهاب الصفاق لدى القطط، يمكن أن تمنع بشكل فعال إنزيم يدعى "Mpro" في الخلايا البشرية. وأشار الخبراء، أن الفيروس لا يستطيع التكاثر من دونه.

وخلص الباحثون إلى أنه من الضروري خضوع هذه الأدوية لاختبارات وتجارب سريرية على متطوعين في أسرع وقت ممكن.

في سياق متصل، صرحت منظمة الصحة العالمية، أن الأدلة على فعالية استخدام "بلازما المتعافين" من فيروس كورنا لعلاج المرضى لا تزال "ضعيفة".

وأكدت شركتان في وقت سابق، أن الدواء الذي يطلق عليه "آر إل إف – 100" أو "أفيبتاديل"، استطاع أن يعمل على تعافي حالات خطيرة لكوفيد-19 في ثلاثة أيام فقط.

الأكثر مشاهدة

متعلقات