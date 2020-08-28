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خبيرة "إسرائيلية" تعلّق على الأحداث المتوترة في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:51 - 28 اغسطس 2020
شمريت مائير شمريت مائير
تقارير
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  علقت الخبيرة الاسرائيلية في الشؤون الفلسطينية شمريت مائير، اليوم الجمعة، على الأحداث المتوترة في قطاع غزة.

وقالت مائير: "إن لم يتم إيجاد طريقة لتهدئة غزة قريبًا، فيجب على من يخططون لاحتفالات السلام والتطبيع في الإمارات في بداية الأسبوع أن يضعوا في الحسبان تقسيم الشاشة".

وفي وقت سابق، علقت مائير حول عودة الغرفة المشتركة، قائلة إن حقيقة عودة الغرفة المشتركة للأذرع العسكرية بغزة لنشر الرسائل التصعيدية علامة سيئة لنا.

وأضافت مائير: "تهديدات الغرفة المشتركة تعني أنه إن لم تكن وساطة سريعة في الساعات القادمة، سيكون اليوم السبت من النوع المعروف ل"إسرائيل"..حوالينا ولا علينا".

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة، هددت أنها لن تسمح للعدو" الإسرائيلي" باستمرار الحصار الظالم على شعبنا، معتبرة أنه من حق شعبنا التعبير بكل الوسائل المناسبة عن رفضه لهذا الحصار.

وشنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية على قطاع غزة، استهدفت فيه مواقع للمقاومة الفلسطينية، بزعم استمرار اطلاق البالونات الحارقة.

 

 

 

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