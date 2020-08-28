ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

"مهجة القدس": أسير من جنين يدخل عامه الـ 32 في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 08:46 - 28 اغسطس 2020
الاسير رائد محمد شريف السعدي.PNG الاسير رائد محمد شريف السعدي.PNG
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن الأسير المجاهد رائد محمد شريف السعدي (54 عاماً)؛ من بلدة السيلة الحارثية قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى واحد وثلاثين عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثاني والثلاثين في سجون الاحتلال.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 28/08/1989م؛ وأصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن المؤبد مرتين؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

وأضافت مهجة القدس أن الأسير رائد السعدي انضم لقائمة "جنرالات الصبر" قبل ستة أعوام؛ وجنرالات الصبر هو مصطلح يطلق على من أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن ربع قرن من الزمان؛ وهو عميد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد رائد السعدي ولد بتاريخ 20/02/1966م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن جلبوع.

الأكثر مشاهدة

متعلقات