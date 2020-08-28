"مهجة القدس": أسير من طولكرم يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن الأسير المجاهد يوسف عبد اللطيف خضر مهداوي (38 عاماً)؛ من بلدة شويكة قضاء مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته بتاريخ 28/08/2003م؛ وأصدرت محكمة سالم العسكرية الاسرائيلية حكماً بحقه بالسجن المؤبد، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في أعمال مقاومة وإطلاق نار تجاه قوات الاحتلال.

يذكر أن الأسير يوسف مهداوي ولد بتاريخ 07/06/1982م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن رامون.