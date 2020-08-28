حماس: قصف المقاومة لمستوطنات الغلاف رد طبيعي على جرائم الاحتلال

قال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، إن ما قامت به المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، "هو في إطار الرد المباشر على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وقصفه مواقع المقاومة والذي حذرت منه الاحتلال مرارا وتكرارا".

واعتبر برهوم في بيان له اليوم الجمعة أن رد المقاومة هذا تأكيد على أنها لن تتردد في القيام بواجبها الوطني تجاه شعبنا والدفاع عنه أمام أي عدوان، وخوض المعركة مع العدو في حال استمر التصعيد والحصار.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات التصعيد على غزة، وقصف مواقع المقاومة، واستمرار الحصار، والاستخفاف بحياة الناس في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "إن استمرار حصار غزة وتفاقم أزمة الكهرباء ومنع دخول البضائع والوقود والدواء، جريمة بحق الإنسانية لا يمكن السكوت عنها أو السماح باستمرارها"