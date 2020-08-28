اسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة .. الدولار يواصل الانخفاض

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الجمعة 28 – 8 – 2020 انخفاضًا واضحًا بينما شهدت العملات الأخرى استقرارًا في عملية الصرف

وتحظى اسعار العملات في فلسطين على اهتمام عدد كبير من الناس ويراقبون عن كثب سعر صرف العملات مقابل الشيكل.

وتتعامل السلطة الفلسطينية بالشيكل الإسرائيلي في عمليات البيع والشراء.

جاءت اسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.38

سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيكل: 4.77

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.00

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.21