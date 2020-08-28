حالة الطقس: موجة شديدة الحرارة تضرب فلسطين وتحذير من التعرض للشمس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة 28 – 8 – 2020 حارة نسبياً في المناطق الجبلية حارة إلى شديد الحرارة في بقية المناطق

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاعًا ملموسًا يطرأ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضحت أن الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ذات الوقت حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أما يوم غدًا السبت فإن الأراضي الفلسطينية تتعرض إلى موجة شديدة الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ليكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد توقعت الأرصاد أن تستمر موجة الحر لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين فإن الموجة شديدة الحرارة والجافة على البلاد تستمر ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.