قتيلان وإصابات في إطلاق نار جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس، بأن شخصين على الأقل قتلا، وأصيب آخرون باشتباكات عنيفة في خلدة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الاشتباكات وقعت إثر خلاف بين عدد من الشبان في محيط سوبر ماركت "رمال"، تطور إلى اشتباكات عنيفة استخدمت خلالها الأسلحة النارية.

ووفقا للمعلومات فإن الجيش يعمل على تطويق منطقة الحادث، وعمد إلى إغلاق الطرق المودية إلى المنطقة.

وأفاد موقع "لبنان 24" بأنه خلال الاشتباك جرى إطلاق قذيفة "B7" من محيط مسجد العرب باتجاه قوة للجيش متمركزة قرب سوبر ماركت "رمال".