عباس يوعز بإرسال وفد وزاري إلى قطاع غزة

أوعز رئيس السلطة محمود عباس مساء يوم الخميس، إرسال وفد وزاري إلى قطاع غزة للوقوف على آخر الأوضاع الوبائية والصحية وتقديم ما يمكن من مساعدات.

جاء ذلك خلال ترأس عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اجتماعا للجنة الطوارئ، التي تضم أعضاء من الحكومة والأجهزة الأمنية، والمحافظين.

واطلع من اللجنة على تطورات الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا في فلسطين، والخطوات المتخذة للحد من الوباء ومنع انتشاره.

وأصدر عباس تعليمات بتشديد الإجراءات الوقائية واحترام تعليمات المؤسسات الحكومية والصحية والأمنية، ومنع التجمعات من أعراس ومآتم وغيرها، والالتزام الكامل بالكمامات والتباعد والتعقيم تحت طائلة المسؤولية.

فيما قدم رئيس الوزراء محمد اشتية ووزيرة الصحة مي كيلة خلال الاجتماع، تقارير حول الحالة الوبائية في فلسطين.

وأكد اشتية أنه يتم العمل والتحضير للعودة للمدارس استنادا إلى البروتوكول الصحي، لتأمين استحقاقات الوقاية والسلامة لأبنائنا الطلبة والمعلمين