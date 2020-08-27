الذهب يسجل ارتفاعا ملحوظا في مصر

شهد الذهب في مصر قفزة جديدة في الأسعار، اليوم الخميس، حيث ارتفع سعر الغرام بقيمة 13 جنيهًا في المتوسط، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء.



وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، إن "سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 856 جنيهًا مقابل 843 جنيهًا، أمس".



كما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 734 جنيهًا، وسعر الغرام عيار 24 نحو 978 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6848 جنيهًا.



وكانت أسعار الذهب العالمية أنهت جلسة تداول أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 1.36%، حيث زاد سعر الأوقية إلى 1954.46 دولار، وذلك قبل أن تتراجع اليوم بنسبة 0.63%، ليصل سعر الأوقية إلى نحو 1942 دولارًا في تمام الساعة الثانية عشرة و5 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ.