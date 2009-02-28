مصادر تؤكد لـ« فلسطين اليوم » زيارة أبو مرزوق للقطاع الخميس لعدة ساعات لحسم ملف شاليط

فلسطين اليوم-غزة

أكدت مصادر مطلعة لشبكة "فلسطين اليوم" الإخبارية أن نائب المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق دخل إلي قطاع غزة يوم الخميس الماضي, لعدة ساعات من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة لحسم ملف شاليط وللقاء قادة حماس.

وأشارت المصادر الي أن زيارة مرزوق كانت الأولى له منذ ثلاثين عاما ,حيث قام بزيارة لعائلته الموجودة في القطاع والتي لم يراها منذ عشرات السنين ,إضافا الي لقاء لعدد من قادة حركة حماس في القطاع لحسم ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط والبحث في العديد من القضايا.

وتجدر الاشارة ان صحيفة 'القدس العربي' كانت قد نقلت ان الدكتور موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية 'حماس' وصل الى قطاع غزة مساء امس الاول عبر معبر رفح على الحدود المصرية.

وكان الدكتور ابو مرزوق قد ترأس وفد حركة 'حماس' اثناء مؤتمر الحوار الفلسطيني الذي استضافته القاهرة وانهى اعماله قبل ثلاثة ايام بتشكيل خمس لجان تتولى بحث المصالحة واصلاح منظمة التحرير واعادة بناء الاجهزة الامنية على اسس جديدة، وتشكيل حكومة توافق وطني.