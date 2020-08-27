شرطة جنين تقبض على شخصين بتهمة التشهير عبر "الفيسبوك"

قبضت الشرطة،اليوم الخميس،على شخصين يشتبه بهما بالتشهير عبر موقع الفيس بوك في قضيتين منفصلتين في جنين.

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين لوحدة الجرائم الإلكترونية تتعلق بقيام مجهول بالتشهير به عبر حساب "الفيس بوك" بقصد النيل من سمعته، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة وقبضت على الفاعل.

وفي نفس السياق، قبضت الشرطة على شخص قام بالتشهير بالمواطن وشتمه من خلال نشر منشورات عبر صفحته على "الفيس بوك".

وأكدت الشرطة توقيف المشتبه بهما وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول .