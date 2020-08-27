ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاتحاد الاسلامي: ينشر اسماء وارقام كوادر صحية لتقديم الاستشارة الطبية حول كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:33 - 27 اغسطس 2020
استشارة طبية حول كورونا استشارة طبية حول كورونا
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

نشر الاتحاد الإسلامي في النقابات اليوم الخميس، بعض اسماء وارقام الكوادر الطبية لتقديم الاستشارة الطبية حول فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

 وأكد الاتحاد الإسلامي أن الاطباء مشهود لهم بالكفاءة العالية جدًا في تقديم الخدمات الانسانية والطبية لجميع المرضى وهم على قدر من المسؤولية العالية.

ارقما واسماء الكوادر الصحية وفقًا لبيان الاتحاد الإسلامي:

د. محمد مشتهى    0592712429

د. خالد خضورة 0599189117

د. محمد حلس  0595253007

د. نهاد عابد    0598863840

د. عماد بارود   0599224280

أ‌.سامح العامودي  0597206785

مي المبحوح    0598834240

رباب حلاوين   0597646771

صابر حامد     0592610309

سمر شريتح     0598764397

ياسمين ابو الكاس  0597960832

الأكثر مشاهدة

متعلقات