الاتحاد الاسلامي: ينشر اسماء وارقام كوادر صحية لتقديم الاستشارة الطبية حول كورونا

نشر الاتحاد الإسلامي في النقابات اليوم الخميس، بعض اسماء وارقام الكوادر الطبية لتقديم الاستشارة الطبية حول فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأكد الاتحاد الإسلامي أن الاطباء مشهود لهم بالكفاءة العالية جدًا في تقديم الخدمات الانسانية والطبية لجميع المرضى وهم على قدر من المسؤولية العالية.

ارقما واسماء الكوادر الصحية وفقًا لبيان الاتحاد الإسلامي:

د. محمد مشتهى 0592712429

د. خالد خضورة 0599189117

د. محمد حلس 0595253007

د. نهاد عابد 0598863840

د. عماد بارود 0599224280

أ‌.سامح العامودي 0597206785

مي المبحوح 0598834240

رباب حلاوين 0597646771

صابر حامد 0592610309

سمر شريتح 0598764397

ياسمين ابو الكاس 0597960832