ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

د. الهندي: حركة الجهاد ستشارك في لقاء الأمناء العامين للفصائل الأسبوع القادم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:28 - 27 اغسطس 2020
الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي، اليوم الخميس، أن الحركة ستشارك في لقاء الأمناء العامين للفصائل الأسبوع القادم.

وشدد د. الهندي في تصريحٍ له نشره على حسابه على الفيسبوك، على أهمية أن يكون هذا اللقاء بدايةً لمسار جديد لمواجهة تحديات تصفية ما تبقى من قضية فلسطين، وبناء استراتيجية وطنية تقطع مسار وأوهام التسوية، والمراهنة على الموقف العربي أو الموقف الدولي المزعوم، أو على الانتخابات الأمريكية.

كما شدد على أهمية إنهاء الانقسام، وإنشاء مجلس وطني توحيدي حسب اتفاق بيروت ٢٠١٧، كمدخل لاستعادة دور وفعالية " م.ت.ف في مواجهة خطط التصفية والضم والتطبيع.

وعدّ ما سبق خطوةً مهمةً في بناء رؤية وطنية بعيداً عن التكتيكات الصغيرة، وردات الفعل المؤقتة حتى لا يكون هذا لقاءً عابرًا دون جدوى مثل لقاءات واتفاقات كثيرة سابقة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات