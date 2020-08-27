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اعلام الاحتلال: اندلاع 42 حريقًا في مستوطنات الغلاف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:21 - 27 اغسطس 2020
حرائق في غلاف غزة بسبب بالونات حارقة حرائق في غلاف غزة بسبب بالونات حارقة
تقارير
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اندلعت عشرات الحرائق في مستوطنات "غلاف غزة" اليوم الخميس بفعل البالونات الحارقة التي أطلقها الشباب الثائر على طول حدود قطاع غزة.

وذكرت وسائل اعلام الاحتلال أن عدد الحرائق ارتفع منذ صباح اليوم حتى الساعة الـ6:20 مساءًا إلى 42 حريقًا بينهم 8 حرائق كبيرة في أشكول.

وأكدت وسائل اعلام الاحتلال أن الحرائق تسبب بإتلاف آلاف الدنمات الزراعية في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة مما تسبب بأضرار اقتصادية كبيرة للمستوطنين.

وكان مصدر في المقاومة أكد فشل كافة جهود التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن الفصائل أوعزت للوحدات التي تطلق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة لتكثيف اطلاق البالونات تجاه الغلاف.

 

 

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