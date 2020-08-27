البزم: نحن أمام مرحلة خطيرة لا مجال للاستهتار فيها

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، أن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يعيش اليوم مرحلة خطيرة جدًا لا مجال فيها للاستهتار لا سيما مع انتشار فيروس كورونا داخل القطاع.

وقال البزم في تصريحات اعلامية مساء اليوم الخميس: "إن الوزارة تدرك جيدًا صعوبة قرار حظر التجوال، وأضراره السلبية على جميع مناحي الحياة، لكننا أمام خطر أكبر يتهدد حياة المواطنين".

وأضاف البزم : "نوازن بين الحفاظ على حياة المواطنين، وبين تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل هذه الظروف".

وأكد البزم، أن كل الخدمات الأساسية والضرورية متاحة للمواطنين والجهات الحكومية تعمل على توفيرها في كافة المحافظات ولكن وفق اجراءات الوقاية والسلامة.

ودعا البزم جميع المواطنين للابلاغ عن أية حالات استغلال أو ارتفاع الأسعار عبر مراسلة وزارتي الزراعة والاقتصاد من خلال موقعيهما على الانترنت، مؤكدًا أن الداخلية سمحت للمزارعين بالتحرك يوميًا من الساعة 5 فجرًا حتى الـ 8 صباحًا من أجل جني المحاصيل الزراعية.

وأشار، إلى أنه لا داعي للتخزين الكبير في السلع الأساسية من قبل المواطنين ، داعيًا المواطنين للاقتصار باستخادم السلع الأساسية.

وحول تخفيف الاجراءات الوقائية المفروضة قال البزم: "تخفيف الاجراءات الوقائية المفروضة مرهون بالمتابعة التي تُجريها الجهات المختصة فيما يتعلق بمحاصرة الوباء لافتًا إلى أن الداخلية والجهات المختصة يُقيمون الأمور أولًا بأول لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المجتمع الفلسطيني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الوزارة بدأت بتجهيز بعض المدارس لاستخدامها كمراكز للحجر الصحي ونقل المستضافين بالمراكز الأخرى اليها.