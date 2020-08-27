يترقب موظفو الحكومة تحديد موعد صرف رواتب الموظفين في غزة وآلية الصرف في ظل انتشار فيروس كورونا داخل القطاع.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف قال : "هناك جهد تقوم به وزارة المالية من أجل وضع التفاصيل اللازمة لصرف دفعة مالية خاصة بالموظفين".

وأضاف معروف خلال لقاء صحفي اليوم الخميس: "إن صرف الدفعة المالية سيكون وفق آليات تراعي الظروف الراهنة"، مشيرًا إلى أن الساعات القادمة ستحدد موعد الصرف والشكل الذي ستتم عليه.

وكانت مصادر اعلامية ذكرت أن موعد صرف رواتب الموظفين في غزة ستكون في منتصف الأسبوع القادم.

ويأتي صرف رواتب موظفي غزة هذا الشهر في ظل وقت حساس وصعب جدًا وهو انتشار فيروس كورونا لذلك يتساءل الآلاف من الموظفين على الآلية التي سيتم اتباعها في ظل فرض حظر التجوال.

وتفرض وزارة الداخلية في قطاع غزة حظر التجوال في كافة مناطق قطاع غزة بسبب تسجيل وزارة الصحة حتى الآن 26 اصابة بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) داخل قطاع غزة مما تسبب بإثارة القلق والفزع لدى السكان من خطورة انتشار هذا الفيروس.