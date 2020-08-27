اشكنازي: الحكومة انتقلت من الضم الى التطبيع مع العرب

اعتبر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم الخميس، أن "سياسة حكومته انتقلت بشكل واضح من الضم إلى التطبيع"، داعيا الفلسطينيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وادعى أشكنازي خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في برلين، وفقا لوسائل إعلام "إسرائيلية"، أنه "واضح جدا أن حكومة "إسرائيل" انتقلت من الضم إلى التطبيع، وهذا أكيد. وأبقينا الباب مفتوحا أمام جيراننا، والآن القرار بأيديهم إذا أرادوا الانضمام".

وأضاف أشكنازي أن "ما حدث مع الإمارات هو مثال على أنه بواسطة الحوار فقط بالإمكان تحقيق تقدم".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أوقف المفاوضات مع الفلسطينيين، عام 2014، بعدما رفض تنفيذ تعهدات وتفاهمات بين الجانبين، وصرح مرارا برفض قيام دولة فلسطينية بين النهر والبحر، كما صرح مؤخرا أن مخطط الضم ما زال موجودا على الطاولة وأن تنفيذه تأجل وحسب.