معروف: أجرينا فحصًا لـ 2500 شخص مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

أكد رئيس مكتب الاعلام الحكومي في غزة سلامة معروف أن وزارة الصحة أجرت حوالي 2500 عملية فحص لمشتبه بإصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وأوضح معروف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن فحص العينات تركز للفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت إلى أن الوزارة اخذت عينات عشوائية من مستشفيات قطاع غزة وفي بعض المستشفيات تم عمل فحص شامل لجميع الأقسام التي ظهرت فيها حالات مصابة بكورونا.

ونفى معروف ما يُشاع بأن المستشفيات هي سبب نقل العدوى، مؤكدًا بأن وزارة الصحة أجرت الكثير من الفحوصات التي كانت نتيجتها سلبية.

وقال معروف: "هناك محدودية لمسألة انتشار العدوى في قطاع غزة" مضيفًا: "المستشفيات لازالت تعمل لكن وفق إجراءات وقائية معينة"