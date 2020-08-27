الصحة بغزة: 63 إصابة نشطة بكورونا 26 منها من خارج مراكز الحجر

اكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في القطاع منذ مارس الماضي بلغ 138 مصابا.

وقالت في ملخص التقرير اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في قطاع غزة، حتى الساعة الواحدة ظهرا اليوم بتوقيت القدس المحتلة: "يتواجد مراكز الحجر الصحي والعزل 2269 مستضافا". وأضافت: "تم تنفيذ الحجر المنزلي لـ 178 من المخالطين". وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 72 شخصا، فيم بلغ عدد الحالات النشطة 63، منها 26 إصابة من خارج مراكز الحجر الصحي، و37 إصابة من داخل مراكز الحجر من العائدين، أما الوفيات 3 حالات، وفق الوزارة.